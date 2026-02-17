Abone ol: Google News

Galatasaray, 1963 yılından beri evinde İtalyan takımlarına yenilmiyor

Galatasaray, İtalyan takımlarına karşı sahasında oynadığı son 13 maçta 9 galibiyet elde ederken, 4 kez de berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar evinde İtalyan ekiplerine karşı en son 23 Ocak 1963 tarihinde kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 17.02.2026 23:26
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, RAMS Park’ta karşı karşıya geldiği İtalyan temsilcisi Juventus’u 5-2’lik skorla mağlup etti.

GALATASARAY’IN İÇ SAHADA İTALYAN TAKIMLARINA KARŞI İSTATİSTİĞİ

Sarı-kırmızılılar, son olarak 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Milan'a 3-1 kaybettikten sonra iç sahada İtalyanlara yenilmedi.

Cimbom söz konusu 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Aslan, evinde İtalya temsilcileriyle yaptığı müsabakalarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, 14 golü kalesinde gördü.

