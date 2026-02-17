Galatasaray, 1963 yılından beri evinde İtalyan takımlarına yenilmiyor Galatasaray, İtalyan takımlarına karşı sahasında oynadığı son 13 maçta 9 galibiyet elde ederken, 4 kez de berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar evinde İtalyan ekiplerine karşı en son 23 Ocak 1963 tarihinde kaybetti.

Galatasaray, evinde İtalyan takımlarına karşı oynadığı son 13 maçta yenilmedi.

Son olarak 1963'te Milan'a yenilen sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 9 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Son mücadelede de Juventus'u 5-2 mağlup ettiler. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği İtalyan temsilcisi Juventus'u 5-2'lik skorla mağlup etti. GALATASARAY'IN İÇ SAHADA İTALYAN TAKIMLARINA KARŞI İSTATİSTİĞİ Sarı-kırmızılılar, son olarak 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Milan'a 3-1 kaybettikten sonra iç sahada İtalyanlara yenilmedi. Cimbom söz konusu 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Aslan, evinde İtalya temsilcileriyle yaptığı müsabakalarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, 14 golü kalesinde gördü.

