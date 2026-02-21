Tammy Abraham gol attı, Aston Villa ile Leeds United berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Aston Villa, Leeds United'ı konuk etti.

Villa Park'ta oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Leeds United'ın golünü, 31. dakikada Anton Stach kaydetti.

ABRAHAM, SAHNEYE ÇIKTI

Aston Villa'ya beraberliği getiren golü ise 88. dakikada kış transfer döneminde Beşiktaş'tan kadroya katılan Tammy Abraham kaydetti.

Bu golle birlikte Abraham, Premier Lig'deki ilk golünü attı.

LİGDEKİ SON DURUMLARI

Bu sonuçla birlikte Aston Villa 51, Leeds United ise 31 puana ulaştı.

Ligde bir sonraki hafta Aston Villa, deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Leeds United ise Manchester City'yi konuk edecek.