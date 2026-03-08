Galatasaray - Liverpool maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Galatasaray - Liverpool maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Salı günü İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek.
Söz konusu karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
YARDIMCILARI VE VAR HAKEMİ DE AÇIKLANDI
Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak.
Maçın dördüncü hakemi Juan Martinez Munuera olacak.
Galatasaray - Liverpool maçında VAR'da Guillermo Cuadra Fernandez, AVAR'da da Valentin Gomez de görev alacak.
GIL MANZANO'NUN YÖNETTİĞİ TÜRK TAKIMLARI MAÇLARI
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri (2016/17)
Fenerbahçe 2-1 Monaco
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri
Türkiye 2-0 Finlandiya
UEFA Uluslar Ligi B – Grup Aşaması (2018/19)
İsveç 2-3 Türkiye
UEFA Avrupa Ligi – Grup Aşaması (2019/20)
Galatasaray 1-2 Benfica
UEFA Şampiyonlar Ligi – Grup Aşaması (2020/21)
Leipzig 2-0 Başakşehir
UEFA Avrupa Ligi Elemeleri (2021/22)
Randers FC 1-1 Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi Elemeleri (2022/23)
Fenerbahçe 4-1 Austria Wien
UEFA Avrupa Ligi – Grup Aşaması (2024/25)
Ajax 2-1 Galatasaray