Galatasaray - Liverpool maçının hakemi belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Salı günü İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek.

Söz konusu karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

YARDIMCILARI VE VAR HAKEMİ DE AÇIKLANDI

Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak.

Maçın dördüncü hakemi Juan Martinez Munuera olacak.

Galatasaray - Liverpool maçında VAR'da Guillermo Cuadra Fernandez, AVAR'da da Valentin Gomez de görev alacak.

GIL MANZANO'NUN YÖNETTİĞİ TÜRK TAKIMLARI MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri (2016/17)

Fenerbahçe 2-1 Monaco

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri

Türkiye 2-0 Finlandiya

UEFA Uluslar Ligi B – Grup Aşaması (2018/19)

İsveç 2-3 Türkiye

UEFA Avrupa Ligi – Grup Aşaması (2019/20)

Galatasaray 1-2 Benfica

UEFA Şampiyonlar Ligi – Grup Aşaması (2020/21)

Leipzig 2-0 Başakşehir

UEFA Avrupa Ligi Elemeleri (2021/22)

Randers FC 1-1 Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi Elemeleri (2022/23)

Fenerbahçe 4-1 Austria Wien

UEFA Avrupa Ligi – Grup Aşaması (2024/25)

Ajax 2-1 Galatasaray