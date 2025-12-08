Galatasaray, Monaco'yla 7. kez karşılaşacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında yarın Monaco'ya konuk olacak Galatasaray, Fransız takımlarıyla 22. randevusuna çıkacak.

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa kupası serüveninde 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla 333 maçta karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Fransız ekipleriyle 21 kez mücadele etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda daha önce Fransa takımları Monaco, Paris Saint-Germain, Nantes, Bordeaux ve Olimpik Marsilya ile 21 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, Fransız takımlarıyla yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 23 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 36 gole engel olamadı.

DEPLASMAN PERFORMANSI

Galatasaray, Fransa temsilcilerine konuk olduğu maçlarda istediği sonuçları alamadı.

Sarı-kırmızlı ekip, dış sahada yaptığı 11 mücadelede ikişer galibiyet ve beraberlik alabildi. Galatasaray, 7 karşılaşmadan ise üzgün ayrıldı.

Söz konusu maçlarda 6 gol atan Galatasaray, kalesinde 23 gol gördü.

Fransız takımlarına karşı son deplasman galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 yenerek alan Galatasaray, 24 yılda rakip sahada iyi bir sonuç elde edemedi.

MONACO İLE 7. MAÇ

Galatasaray, Monaco ile tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında 1989 ile 2000 arasında yapılan 6 karşılaşmanın 2'sini sarı-kırmızılı ekip, 3'ünü Fransız temsilcisi kazandı.

Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 7 gole, Monaco 12 golle karşılık verdi.

Galatasaray, deplasmanda Monaco ile yaptığı 3 müsabakada 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

İki ekip arasındaki ilk randevu olan 1 Mart 1989'daki maçı 1-0 kazanan Galatasaray, sonrasındaki mücadeleleri 3-0 ve 4-2'lik skorlarla kaybetti.

MONACO'NUN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI SINAVI

Fransa Ligi temsilcisi, UEFA turnuvalarında Türk takımlarıyla 12 kez karşılaştı.

Kırmızı-beyazlılar, 6 kez karşılaştığı Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile ikişer kez mücadele etti.

Monaco, söz konusu maçların 5'ini kazanırken, 5'inden de mağlubiyetle ayrıldı. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Monaco, iç sahada Türk takımlarını konuk ettiği 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 kez mağlup oldu.