Galatasaray, Norveç takımlarına karşı 4. galibiyetini kazandı

- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti.
- Bu galibiyetle Norveç takımlarına karşı toplamda 4. zaferini kazandı.
- Sarı-kırmızılılar, Norveç temsilcileriyle yaptıkları 7 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Norveç takımı Bodo/Glimt ile mücadele etti.
Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaştığı rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.
7 MAÇTA 4 GALİBİYET
Bu maçla birlikte Galatasaray, Norveç ekipleriyle 7. maçına çıktı.
Daha önce Molde, Tromsö ve Rosenborg ile oynayan Galatasaray, Bodo/Glimt müsabakasıyla Norveç temsilcilerine karşı 4. galibiyetini elde etti.
Sarı-kırmızılılar 3 maçta ise 2 kez yenilirken, 1 defa da berabere kaldı.