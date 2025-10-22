Abone ol: Google News

Galatasaray, Norveç takımlarına karşı 4. galibiyetini kazandı

Galatasaray, Bodo/Glimt müsabakasıyla Norveç takımlarına karşı 7. maçına çıktı ve 4. galibiyetini elde etti.

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 22:11
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti.
  • Bu galibiyetle Norveç takımlarına karşı toplamda 4. zaferini kazandı.
  • Sarı-kırmızılılar, Norveç temsilcileriyle yaptıkları 7 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Norveç takımı Bodo/Glimt ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaştığı rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

7 MAÇTA 4 GALİBİYET

Bu maçla birlikte Galatasaray, Norveç ekipleriyle 7. maçına çıktı.

Daha önce Molde, Tromsö ve Rosenborg ile oynayan Galatasaray, Bodo/Glimt müsabakasıyla Norveç temsilcilerine karşı 4. galibiyetini elde etti.

Sarı-kırmızılılar 3 maçta ise 2 kez yenilirken, 1 defa da berabere kaldı.

