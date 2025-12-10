Galatasaray'da Uğurcan Çakır penaltı kurtardı

- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile karşılaştı.
- Monaco, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.
- Uğurcan Çakır, Denis Zakaria'nın penaltısını kurtararak gole izin vermedi.
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Fransız ekibi Monaco ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.
II. Louis Stadı'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında temsilcimiz Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır devleşti.
VAR UYARISIYLA PENALTI KAZANDILAR
Monaco, kritik mücadelenin 49. dakikasında VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.
UĞURCAN KURTARDI
Fransız ekibinde penaltıda topun başına Denis Zakaria geçti. Zakaria, penaltıda kaleci Uğurcan'ı geçemedi.
Uğurcan, Zakaria'nın vuruşunda köşeyi doğru tahmin etti ve gole izin vermedi.
(Görüntüler TRT 1'den alınmıştır.)