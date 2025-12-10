Abone ol: Google News

Galatasaray'da Uğurcan Çakır penaltı kurtardı

Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Monaco ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ikinci yarısında penaltı kurtardı.

Yayınlama Tarihi: 10.12.2025 00:08

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile karşılaştı.
  • Monaco, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.
  • Uğurcan Çakır, Denis Zakaria'nın penaltısını kurtararak gole izin vermedi.

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Fransız ekibi Monaco ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.

II. Louis Stadı'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında temsilcimiz Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır devleşti.

VAR UYARISIYLA PENALTI KAZANDILAR

Monaco, kritik mücadelenin 49. dakikasında VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

UĞURCAN KURTARDI

Fransız ekibinde penaltıda topun başına Denis Zakaria geçti. Zakaria, penaltıda kaleci Uğurcan'ı geçemedi.

Uğurcan, Zakaria'nın vuruşunda köşeyi doğru tahmin etti ve gole izin vermedi.

