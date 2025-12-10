Abone ol: Google News

Uğurcan Çakır, Monaco maçına devam edemedi

Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Monaco maçının ikinci yarısında sakatlanarak kenara geldi.

Yayınlama Tarihi: 10.12.2025 00:27
  • Uğurcan'ın yerine 68. dakikada Günay Güvenç oyuna girdi.
  • Maç, Monaco'nun ev sahipliğinde, II. Louis Stadı'nda oynandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında Fransız takımı Monaco ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.

Monako kentindeki II. Louis Stadı'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.

UĞURCAN YERİNE GÜNAY OYUNDA

Sarı-kırmızılılarda kaleci Uğurcan Çakır, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Galatasaray'da sakatlanan Uğurcan yerine 68. dakikada Günay Güvenç oyuna dahil oldu.

