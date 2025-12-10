Uğurcan Çakır, Monaco maçına devam edemedi

- Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Monaco maçının ikinci yarısında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında Fransız takımı Monaco ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.
Monako kentindeki II. Louis Stadı'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.
UĞURCAN YERİNE GÜNAY OYUNDA
Sarı-kırmızılılarda kaleci Uğurcan Çakır, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Galatasaray'da sakatlanan Uğurcan yerine 68. dakikada Günay Güvenç oyuna dahil oldu.