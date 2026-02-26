Giorgio Chiellini: Spalletti'nin geleceği konusunda hiçbir şüphe yok

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus'a uzatmalarda 3-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçı 5-2'lik skorla kazandığından dolayı adını son 16 turuna yazdırdı.

Juventus Direktörü Giorgio Chiellini, Galatasaray maçının ardından konuştu.

İtalyan ekibinde teknik direktör Luciano Spalletti, Galatasaray maçından sonra konuşmadı ve konuşmaya yönetimden Chiellini geldi.

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ NOKTASI OLMALI"

İtalyan futbol insanı, Galatasaray maçından sonra, "Luciano Spalletti yok çünkü bir yöneticinin gelmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Performansıma rağmen sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradık ancak aynı zamanda gösterdiğimiz performanstan dolayı gurur duyuyoruz. Bu duygu, sezonun sonuna doğru yeniden kıvılcımı yakalamak için bir başlangıç noktası olmalı." dedi.

"LİGİN BİTMESİNE 12 MAÇ KALDI"

Juventus için sezonun geri kalanıyla ilgili gelen soruya cevap veren Chiellini, "Oyunculara ve teknik direktöre güvenmek gerekiyor. Ligin bitmesine 12 maç kaldı ve bu dönem, çok şeyin belirleneceği bir dönem. İyi bir takımımız var ve bunu kanıtladı, tökezlemeler ve engellere rağmen gelişme yolunda ilerliyoruz." diye konuştu.

EKİM AYINDA GÖREVE GELDİ

Juventus, ekim ayında göreve getirdiği teknik direktör Luciano Spalletti ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

İtalyan ekibinin daha önce yeni sözleşme imzalamak istediği Spalletti'nin son dönemde alınan sonuçların ardından geleceği tartışma konusu oldu.

"GELECEĞİ KONUSUNDA HİÇBİR ŞÜPHE YOK"

Spalletti'nin geleceğiyle ilgili konuşan Chiellini, "Luciano Spalletti'nin geleceği konusunda hiçbir şüphe yok. Oturup gelecek planlarımızı paylaşıp, zamanı geldiğinde işleri resmiyete dökme fırsatımız olacak. Spalletti her zaman bir öncelikti ve hiçbir zaman şüpheye yer yoktu." dedi.