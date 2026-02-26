Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus'a uzatmalarda 3-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçı 5-2'lik skorla kazandığından dolayı adını son 16 turuna yazdırdı.

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Noa Lang, İtalya'daki Juventus karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇTI"

Mücadeleyi değerlendiren Noa Lang "Zor bir maçtı. Kendi performansım için de kazanması zordu benim adıma. Topla biraz panik olduğumuz düşünüyorum. Uzun ve yüksek topları çok fazla attık. Savunmada iyi olduğumu düşünüyorum. Hocam değiştirmek istedi, bende tabii ki takım için bunu kabul ederim." dedi.

"GELEN RAKİBE BAKACAĞIZ"

Açıklamalarına devam eden Noa Lang "Liverpool dünya devi ama Tottenham da zor. Liverpool'a karşı Galatasaray kazandı ama zor maçlar. Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek için zor maçları geçmek gerekiyor. Gelen rakibe bakacağız ve ona göre hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.