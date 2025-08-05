Jorge Costa'nın vefat haberi, Mourinho'yu ağlattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord maçı öncesi yaptığı açıklamada, eski öğrencisi ve Porto efsanesi Jorge Costa'nın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Porto'da birlikte büyük başarılar yaşadığı Costa'yı kaybetmenin kendisi için çok zor olduğunu belirten Mourinho, "Jorge’nin ölümü beni çok üzdü. O, geçmişimin önemli bir parçası. Bugün burada olmak kolay değil. Ama o burada olsaydı, bana ‘Beni düşünme, işini yap’ derdi. Ben de bunu yapmaya çalışacağım… sonrasında belki ağlayabilirim" ifadelerini kullandı.

PORTO'NUN EFSANESİ, KALBİNE YENİLDİ

53 yaşındaki Jorge Costa, FC Porto’da futbol direktörü olarak görev yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tarihimizin unutulmaz figürlerinden biri olan Jorge Costa’nın kaybından dolayı derin üzüntü ve şaşkınlık içerisindeyiz. Jorge Costa’nın mirası, Porto taraftarlarının hafızasında sonsuza dek yaşayacak. Asla unutulmayacaksın, Kaptan" ifadeleri kullanıldı.

Salı sabahı kulübün Olival tesislerinde aniden fenalaşan Costa’ya, ilk müdahale kulübün sağlık ekibi tarafından defibrilatörle yapıldı. Ardından Sao Joao Hastanesi'ne kaldırılan Costa’nın, kalp ve solunum durması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Daha önce 2022 yılında da kalp krizi geçirdiği ve bir damarına kateter takıldığı öğrenildi.

388 MAÇ, 25 GOL, SAYISIZ ZAFER

FC Porto formasını 15 yıl boyunca terleten Jorge Costa, 383 maçta 25 gol kaydetti. En büyük başarısını, Jose Mourinho yönetimindeki takımın 2004’te Monaco’yu 3-0 mağlup ederek kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferiyle yaşadı.

Costa’nın kariyerinde 8 Portekiz Ligi şampiyonluğu, bir UEFA Kupası, bir Kıtalararası Kupa ve çok sayıda yerel kupa bulunuyor. Portekiz Milli Takımı’yla da 50 kez sahaya çıkan Costa, 2 gol atarken bir Dünya Kupası ve bir Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdi.

2006’da aktif futbol kariyerine son veren Costa, sonrasında teknik direktörlük kariyerine adım attı. Portekiz’in yanı sıra Romanya, Kıbrıs, Fransa, Hindistan ve Tunus'ta birçok kulüpte görev aldı. Çalıştırdığı takımlar arasında Cluj, AEL Limassol, Anorthosis, Tours ve CS Sfaxien öne çıkıyor.