Mourinho: Feyenoord karşısında zor bir sınav bizi bekliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın Feyenoord ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, mücadele öncesi De Kuip Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

"FEYENOORD İLE KARŞILAŞMAK BENİM İÇİN HEP ÖZEL OLDU"

Feyenoord’a karşı kariyerinde birçok kez sahaya çıkan Mourinho, De Kuip’e ilk kez 1997 yılında Barcelona ile PSG arasında oynanan bir final için geldiğini söyledi.

Chelsea ve Roma ile defalarca bu sahada bulundum. Stadyum harika, zemini iyi, atmosfer güçlü. Genç, dinamik ve yetenekli bir takıma karşı oynayacağız. Elbette oyuncu satarak gelir elde etme konusunda da çok başarılılar. Yerine yenilerini koymayı da biliyorlar. Bizim için ciddi bir meydan okuma olacak.

"FAVORİ DEĞİLİZ AMA RAKİBİMZ DE BİZDEN ÜSTÜN DEĞİL"

Karşılaşma için yüzde 50 şans verdiklerini belirten Mourinho, kendilerini favori olarak görmediğini, ancak Feyenoord’un da üstün taraf olmadığını vurguladı.

Bir gazetecinin “Feyenoord’daki en beğendiğiniz oyuncu kim?” sorusuna ise dikkat çekici bir yanıt verdi:

Bu soruya cevap verirsem bazı oyuncular motive olur, bazıları da dışlandığını hisseder. Rakibin moral kazanmasına neden olmak istemem. Teknik ekibimle birlikte Feyenoord’un geçen sezonki ve hazırlık maçlarını analiz ettik. Oyun anlayışları istikrarlı ve pozitif. Zor bir rakip bizi bekliyor.

"GEÇEN SENEYE GÖRE DAHA HAZIRLIKLIYIM"

Fenerbahçe'deki ikinci sezonuna daha hazır girdiğini dile getiren Mourinho, şunları söyledi:

Geçen yıl her şey benim için yeniydi. Bu yıl neyle karşılaşacağımı biliyorum. Artık burası benim için sürprizlerle dolu bir ülke değil. Bu da önemli bir avantaj.

Kadrodaki durum hakkında da bilgi veren Mourinho, Mert Hakan Yandaş dışında tüm oyuncuların oynayabilecek durumda olduğunu ifade etti:

Yeni gelen isimler tecrübeli. Fiziksel eksiklik hissederlerse değerlendiririz. Milan Skriniar zaten bizimleydi, Nelson da oldukça deneyimli.

MERT HAKAN: "SAHA DIŞINDA DA TAKIMIN BİR PARÇASIYIM"

Mourinho’nun ardından basın toplantısında konuşan takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, İstanbul’daki rövanşla birlikte turu geçmek istediklerini söyledi.

Listede ismi olmamasına rağmen takım kaptanı olarak Hollanda’ya gelen Mert Hakan, süreci şöyle anlattı: