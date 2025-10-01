Jose Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran açıklama

Fenerbahçe'den sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında eski takımı Chelsea ile karşılaştı.

Mourinho, Chelsea'ye deplasmanda 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NU UNUTUN"

"Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu arıyor mu?" şeklindeki soruya yanıt veren Jose Mourinho, şunları dedi:

Kerem artık burada değil. Benfica, Lukebakio'yu getirerek iyi bir iş yaptı, o iyi bir oyuncu. Hazırlık dönemi geçirmedi, ciddi bir sakatlık yaşadı ve sadece birkaç dakika oynayabildi. Şimdi geri dönüyor. Yani Lukebakio iyi bir oyuncu. Kerem'i unutun.

FENERBAHÇE'Yİ KIZDIRACAK SÖZ!

Jose Mourinho, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Benfica'ya imza attıktan sonra kendisini kutladığını belirtirken şu açıklamayı yaptı:

Fenerbahçe'den sonra evde sakin bir hayatım vardı, Portekiz ve Benfica'yı beklemiyordum. Bu teklifi kabul etmem ailemin yanına geri dönmekle ilgili değildi, çünkü ailem Londra'da. Benfica'ya gitmeyi kabul ettim çünkü orası Benfica'ydı. Florentino Perez bana bir mesaj göndererek, 'Senin seviyendeki bir kulübe döndüğün için çok mutluyum' dedi.

"ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"

"Şampiyonluk kazanmaya devam etmek için isteğiniz var mı?" sorusunu yanıtlayan Portekizli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: