Juventus, Devler Ligi tarihinde ilk kez bir maçta 5 gol yedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, İtalyan ekibi Juventus’u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-1 geride kapattığı müsabakadan 5-2’lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Gabriel Sara, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey kaydetti.

Juventus'un golleri ise 16 ve 32. dakikalarda Teun Koopmeiners'den geldi.

AVANTAJLI SKOR ALINDI

Galatasaray, bu sonuçla rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etti.

RÖVANŞ İTALYA'DA

Galatasaray, bu turun rövanşında 25 Şubat Çarşamba günü Torino’da Juventus ile karşı karşıya gelecek.

TARİHİ SKOR

Alınan bu skor ise tarihe geçti. Devler Ligi'nde iki şampiyonluğu ve sayısız başarısı bulunan siyah-beyazlılar, ilk kez bir maçta 5 gol yedi.

Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en fazla kalesinde 4 gol gören Juventus, ilk kez kalesinde 5 gol birden gördü.

Öte yandan temsilcimiz Galatasaray ise 1988'deki tarihi Neuchatel Xamax zaferinden sonra ilk kez Avrupa kupalarının bir numaralı organizasyonunda 5 gol attı