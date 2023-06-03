Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni Barcelona kazandı Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup eden Barcelona, kupayı müzesine götürdü.

2022-2023 sezonunun Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile Wolfsburg, Philips Stadion'da karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan mücadelede Barcelona, 2-0 geriye düşmesine rağmen rakibi Wolfsburg'u 3-2 mağlup ederek, ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Barcelona geriden geldi

Wolfsburg, Ewa Pajor ve Alexandre Popp'un kaydettiği gollerle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Barcelona, 48 ve 50. dakikalarda Patricia Guijarro'nun kaydettiği gollerle skorda eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın son bölümüne 2-2'lik eşitlikle girilirken Barcelona'da Fridolina Rolfö, 70. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.