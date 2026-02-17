Leroy Sane 4 maç sonra sahada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde İtalyan ekibi Juventus ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Alman futbolcu Leroy Sane, sakatlığının ardından ilk kez bu müsabakada görev aldı.

SANE’NİN SAKATLIK SONRASI DÖNÜŞÜ

Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında İngiliz takımı Manchester City ile deplasmanda oynanan müsabakada sakatlanan Sane; 3'ü Süper Lig, 1'i de kupa olmak üzere 4 maçta forma giyememişti.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Leroy Sane, 70. dakikada Yunus Akgün’ün yerine oyuna dahil oldu.