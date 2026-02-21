Konyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında 21 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY, KONYA'YA KONUK OLUYOR

Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği 90 dakikada Furkan Ürün ve Samet Çavuş yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Nagalo, Adil, Arif, Deniz, Melih, Berkan, Olaigbe, Kramer, Muleka.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

İKİ TAKIM ŞU ANA KADAR NE YAPTI?

Ligde geride kalan 22 haftalık bölümde 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 55 puan topladı.

Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi. İyi bir sezon geçirmeyen Konyaspor ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgiyle 20 puan topladı.

Yeşil-beyazlı ekip, 23. hafta öncesinde 14. sırada yer aldı. İki takım arasında sezonun 6. haftasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.