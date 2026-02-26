Manuel Locatelli: Ağlamak istiyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Juventus ile karşı karşıya geldiği ve uzatmalara giden maçta 3-2 yenilmesine rağmen ilk maçta aldığı 5-2'lik galibiyetle son 16'ya kalmayı başardı.

Juventus forması giyen Manuel Locatelli, Galatasaray ile oynanan maçın ardından konuştu.

"AĞLAMAK İSTİYORUM"

İtalyan futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse, ağlamak istiyorum çünkü çok inandık, her şeyimizi verdik, kalbimizi verdik! Maalesef ilk maçta bu maçı zorlaştıran bir skor oldu ama bu maçta tüm takım arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Stadyuma, taraftarlarımıza da içtenlikle teşekkür ediyorum. İnanılmazdı. Bu tü maçlar insanların kalbinde kalır. Maalesef bir şey elde edemedik ancak sezon sonuna kadar taşıyacağımız bir enerji topladık." dedi.

"BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ"

Locatelli, "Bu maçta elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı biliyorum. Bunu yanımızda taşımalı ve böyle devam etmeliyiz." diye konuştu.