Mario Lemina: Ders çıkarmalıyız

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atlayan taraf oldu.

Galatasaraylı Mario Lemina, Juventus karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"ERKENDEN BİTİRMEMİZ GEREKİRDİ"

Mücadeleyi değerlendiren Lemina, "Juventus'a karşı turu geçtik. Aslında garip bir maçtı. Çok iyi bir takıma karşı oynadık, kolay olacakmış gibi oynadık ve ders alacağımız bir maçı geride bıraktık. Erkeden böyle bir maçı bitirmemiz gerekirdi." dedi.

"DERS ÇIKARMALIYIZ"

Açıklamalarına devam eden tecrübeli futbolcu, "Garip bir hisse düştük ve şüphelenmeye başladık. Daha iyi yönetebilirdik. İlk 11 ve kulübede iyi oyuncularımız olduğu için turu geçtik. Bir sonraki maçlarda böyle şeyler yapmamalıyız, ders çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.