Monaco - Galatasaray - CANLI SKOR

- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Monaco ile deplasmanda karşılaşıyor.
- Müsabaka TSİ 23.00'te başladı ve şu an güncel skor 0-0.
- Maç, TRT 1 ve Tabii platformlarından canlı olarak yayınlanıyor.
7' Orta alanda Golovin, Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.
5' Barış Alper'in pasıyla savunma arkasına sarkan Osimhen kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak ofsayt bayrağı kalktı.
3' Temsilcimiz deplasmanda olmasına rağmen çok sayıda Türk taraftar tribünde yerlerini aldı.
1' Maç başladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşıyor.
Fransa sınırlarındaki özerk Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda yapılan müsabaka, TSİ 23.00'te başladı.
Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan hakem Danny Makkelie düdük çalıyor.
Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstleniyor.
Dördüncü hakemliğini Allard Lindhout'un yaptığı mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Belçika'dan Bram Van Driessche.
Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Monaco: Hradecky, Henrique, Vanderson, Salisu, Kehrer, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, İlkay Gündoğan, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen