Sergen Yalçın: Bundan sonrasına umutla bakıyoruz

Beşiktaş'ta teknki direktör Sergen Yalçın, Dortmund'a 2-1 kaybedilen maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırladı.

Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

Yalçın açıklamalarında, "İyi bir maç oldu. Dortmund'u daha ofansif bekliyorduk ama daha defansif bulduk oyunun başlangıcında. Başlangıçta golü atsaydık, bambaşka olurdu. Taçtan gol yedik, bu seviyede bu ayrıntılar olmaz.

Yediğimiz gol hayal kırıklığıydı. Devreye 2-0 girince başka bir şey oldu. Oyunun gelişimi bizi oyuna konsantre olmakta çok zorladı.





"BUNDAN SONRAKİ MAÇLARA UMUTLA BAKIYORUZ"

Dortmund'a karşı bu seviyede oynuyorsak diğer takımlarla da rahat rahat oynarız diye düşünüyorum.

Bundan sonraki maçlara daha umutla bakıyoruz." ifadelerini kullandı.