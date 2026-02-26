UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında 4 maç yapıldı.

GALATASARAY, JUVENTUS'U ELEDİ

Galatasaray, 5-2 gibi farklı bir skorla kazandığı ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Juventus'a Torino'daki Allianz Stadı'nda konuk oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılmasına karşın adını son 16'ya adını yazdırdı.

REAL MADRID, BENFICA'YI GEÇTİ

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan günün diğer maçında Real Madrid, Benfica'yı 2-1'lik skorla geçerek tur atlayan taraf oldu.

Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, yerini 84. dakikada Cesar Palacios'a bıraktı.

TUR ATLAYANLAR

Bugün oynanan maçların ardından Galatasaray, Atalanta, Paris Saint-Germain ve Real Madrid, son 16'ya kaldı.

Dün oynanan maçların sonucunda ise Bodo/Glimt, Atletico Madrid, Newcastle United ve Bayer Leverkusen, üst tura adını yazdıran takımlar olmuştu.

GÜNÜN SONUÇLARI

Atalanta (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya): 4-1 (0-2)

Juventus (İtalya)-Galatasaray 3-2 (2-5)

Paris Saint-Germain (Fransa)-Monaco (Fransa): 2-2 (3-2)

Real Madrid (İspanya)-Benfica (Portekiz): 2-1 (1-0)