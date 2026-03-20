UEFA'dan Noa Lang'ın sakatlığının ardından soruşturma!

UEFA ve Liverpool'un, Galatasaraylı Noa Lang'ın Anfield'daki reklam panolarına çarpması sonrası yaşadığı ciddi sakatlıkla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

The Athletic'te yer alan haberde, UEFA ve Liverpool kanadından yapılan açıklamalara yer verildi.

SAHA KENARINA GELDİ

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 4-0 mağlup olarak elendiği karşılaşmanın son bölümünde yaşanan pozisyonda, 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu kayarak kenardaki LED reklam panolarına çarptı.

Çarpışma sonrası sağ başparmağında ciddi bir kesik oluşan Lang, yaklaşık 6 dakikalık tedavinin ardından sedyeyle oyundan çıkarıldı.

AMELİYAT OLDU

Galatasaray, perşembe sabahı yaptığı açıklamada oyuncunun sağ başparmağında ciddi bir kesik bulunduğunu ve ameliyata alınacağını duyurdu.

Noa Lang ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ameliyatın başarılı geçtiğini belirtti.

UEFA'DAN İNCELEME KARARI

UEFA Sözcüsü, olayla ilgili yaptığı açıklamada, yaşanan talihsiz kazanın ardından saha kenarı düzenlemelerinin gözden geçirileceğini duyurdu.

Açıklamada, özellikle LED panolar olmak üzere saha kenarındaki kurulumların benzer riskler taşıyıp taşımadığının inceleneceği ve gerekirse kulüplerden önlem almalarının isteneceği belirtildi.

UEFA, Lang'a geçmiş olsun dileklerini de iletti.

UEFA sözcüsü, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "UEFA, Galatasaray oyuncusu Noa Lang'ın başına gelen talihsiz kazaya yol açan koşulları inceledi ve benzer riskleri tespit etmek amacıyla gelecek tüm maçlarda LED ekranlar da dahil olmak üzere saha kenarındaki düzenlemeleri gözden geçirecek ve gerekirse kulüplerden uygun önlemleri almasını isteyecektir. Noa Lang'a tam ve hızlı bir iyileşme diliyoruz." dedi.

LIVERPOOL CEPHESİ

Liverpool cephesi de olayın nasıl gerçekleştiğini detaylı şekilde araştıracaklarını açıkladı ve oyuncuya hızlı bir iyileşme temennisinde bulundu.

"TAMEMEN BİR KAZA"

Karşılaşma sonrası konuşan Liverpool kaptanı ve Lang'ın Hollanda Milli Takımı'ndan arkadaşı Virgil van Dijk, "Bunun stadyumla ilgisi yok, tamamen bir kaza. Onunla konuştum, umarım en kısa sürede sahalara döner. Önümüzdeki hafta milli takım için ona ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

OSIMHEN DE SAKATLANDI

Galatasaray bir diğer kötü haberi de Victor Osimhen'den aldı.

Nijeryalı golcünün ilk yarıda aldığı darbe sonrası sağ kolunda kırık şüphesi oluştuğu ve ameliyat ihtimalinin bulunduğu açıklandı.

Devre arasında kolunun kırılma riski nedeniyle oyundan çıkarılan Osimhen'in yerine Leroy Sane dahil oldu.

Kulüp, detaylı kontroller sonrası ameliyat kararının netleşeceğini bildirdi.