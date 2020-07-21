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    Selçuk İnan, son antrenmanına çıktı

    Selçuk İnan, son antrenmanına çıktı

    Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, bugün gerçekleştirilen antrenman sonrasında takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaşarak aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2020 - 21:16
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 21:16
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    Selçuk İnan, son antrenmanına çıktı

    Galatasraay'da Göztepe maçının ardından beklenmedik şekilde futbol hayatına son verdiğini açıklayan Selçuk İnan, bugün Sarı Kırmızılılar'la son idmanına çıktı.

    Antrenman sonunda futbolcular ve teknik heyet Selçuk için bir vedalaşma töreni düzenledi.

    "YOLUN AÇIK OLSUN KAPTAN"

    Sarı kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kaptanımız Selçuk İnan, bugün gerçekleştirilen antrenman sonrasında takım arkadaşları ve teknik ekibimizle vedalaşarak aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Yolun açık olsun kaptan. Galatasaray'a kattıkların ve emeklerin için teşekkürler" ifadeleri yer aldı.

    Selçuk İnan, son antrenmanına çıktı #1

    Selçuk İnan, son antrenmanına çıktı #2

    Selçuk İnan, son antrenmanına çıktı #3

    Selçuk İnan, son antrenmanına çıktı #4

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