Avustralya Açık'ta Carlos Alcaraz ve Aryna Sabalenka çeyrek finale yükseldi

- İspanyol Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'ta Tommy Paul'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
- Belaruslu Aryna Sabalenka da Victoria Mboko'yu 2-0 mağlup ederek aynı başarıyı gösterdi.
- Alcaraz ve Sabalenka, turnuvanın çeyrek finalinde yeni rakipleriyle karşılaşacak.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan devam ediyor.
Melbourne kentindeki turnuvanın 8. günü sabah seansında 4. tur maçları oynandı.
Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz, ABD'li Tommy Paul'u 7-6, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yendi.
Alcaraz, çeyrek finalde Kazak Alexander Bublik (10) ile Avustralyalı Alex de Minaur (6) arasındaki mücadelenin kazananı ile eşleşecek.
SABALENKA TUR ATILADI
İkisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonluğu elde eden kadınların dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, Kanadalı Victoria Mboko önünde 6-1 ve 7-6 biten setlerle 2-0 kazandı.
KADINLARDA DİĞER SONUÇLAR
Tek kadınların 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff ise Çek Karolina Muchova (19) karşısında korta çıktı. İki grand slam şampiyonluğuna sahip Gauff, 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) galip gelerek yoluna devam etti.
Gauff, çeyrek finalde Ukraynalı Elina Svitolina (12) ile Rus Mirra Andreeva (8) arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.
Kadınlarda ABD'li Iva Jovic (29) de Kazak Yulia Putintseva'yı 6-0, 6-1 tamamlanan setlerle 2-0 yendi ve çeyrek finalde Sabalenka'nın rakibi oldu.