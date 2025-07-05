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Carlos Alcaraz, Wimbledon'da son 16'ya çıktı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Carlos Alcaraz, son 16 turuna yükseldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Carlos Alcaraz, Wimbledon'da son 16'ya çıktı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 5. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz ile Alman tenisçi Jan-Lennard Struff karşılaştı.

Alcaraz, rakibini 6-1, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek son 16 turuna çıktı.

ALINAN DİĞER SONUÇLAR

Tek kadınlarda, dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Büyük Britanyalı Emma Raducanu'yu 7-6 ve 6-4'lük setlerle eleyerek tur atladı.

Tek kadınlarda günün bir diğer eşleşmesinde ise Belçikalı Elise Mertens, Ukraynalı raket Elina Svitolina'yı 6-1 ve 7-6'lık setlerle elemeyi başardı.

Eshspor Haberleri