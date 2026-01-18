Zeynep Sönmez, fenalaşan top toplayıcı çocuğa destek oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ın ilk turunda dünya basamağında 112. sırada olan milli tenisçi Zeynep Sönmez, 11 numaralı seribaşı Rus raket Ekaterina Alexandrova ile karşı karşıya geldi.

Sönmez, 2 saat 37 dakika süren mücadelede Alexandrova'yı 7-5, 4-6 ve 6-4 yenerek adını 2. tura yazdırdı.

TARİHE GEÇTİ

Milli tenisçi böylece Avustralya Açık ana tablosunda teklerde maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

Zeynep Sönmez, 2. turda Anna Bondar - Elizabeth Mandlik eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FENALAŞAN ÇOCUĞA DESTEK OLDU

Zeynep'in Alexandrova'yı mağlup ettiği maçta top toplayıcı çocuklardan biri, Avustralya'daki yüksek sıcaklık nedeniyle fenalaştı.

Zeynep, maç esnasında fenalaşan top toplayıcı çocuğu fark ederek yanına giden saha kenarına kadar eşlik etti.

Karşılaşmaya kısa süre ara verilirken Zeynep'in bu hareketi tribünlerden yoğun alkış aldı.