Zeynep Sönmez, Merida Açık'a çeyrek finalde veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti.

Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda, milli tenisçi Zeynep Sönmez korta çıktı.

Dünya sıralamasının 81. basamağındaki Zeynep Sönmez, Merida kentinde gerçekleştirilen WTA 500 düzeyindeki organizasyonun çeyrek finalinde dünya 61 numarası İspanyol Cristina Bucsa ile karşılaştı.

ZEYNEP VEDA ETTİ

23 yaşındaki milli sporcu, rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

