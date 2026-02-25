Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta 2. tura yükseldi

Zeynep Sönmez, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Kanadalı Cadence Brace'i 2-0 yenerek 2. tura çıktı.
Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda heyecan yaşanıyor.
Dünya sıralamasının 81. basamağındaki Zeynep Sönmez, Meksika'nın Merida kentinde düzenlenen turnuvadaki tekler ilk tur maçında, klasmanın 204 numarası Kanadalı Cadence Brace ile karşılaştı.
WTA 500 düzeyindeki turnuvaya özel davetle katılan Zeynep, elemelerden ana tabloya yükselen rakibini 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek tur atladı.
RAKİBİ BELLİ OLDU
23 yaşındaki milli tenisçinin 2. turdaki rakibi, 2024'te finalde yendiği 3 numaralı seribaşı Ann Li (ABD) olacak.
ŞAMPİYON OLMUŞTU
Zeynep, WTA turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu, 2024'te WTA 250 seviyesinde olan Merida Açık'ta elde etmişti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi