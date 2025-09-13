TFF'den Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi için saat değişikliği kararı

12 Dev Adam, yarın akşam Almanya karşısında tarihi bir maça çıkacak…

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Takım, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Ay-yıldızlı ekip, 24 yıl sonra finale yükselirken şampiyonluk maçı pazar günü (14 Eylül) saat 21.00'de oynanacak.

TFF'YE TALEP YAĞDI

Dev finalin başlama saatinin 21.00'de olması sebebiyle birçok sporsever, Süper Lig'in 5. haftasında yarın 20.00'de oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin saatinin değiştirilmesini talep etmişti.

Konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı...

Türkiye Futbol Federasyonu, dev maçın EuroBasket finaliyle çakışması sebebiyle saat 19.00'da oynanmasına karar verdi.

KARAR ÇIKTI: DERBİNİN SAATİ 19.00'A ALINDI

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında, 14 Eylül 2025 Pazar günü (yarın) saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Kocaelispor müsabakalarının başlama saatleri, A Millî Erkek Basketbol Takımımızın aynı gün TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Finali ile çakışmaması adına Federasyonumuzun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellenmiştir.