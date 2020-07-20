Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi

Trabzonspor'da, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı.

DHA'nın haberine göre, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlükten teknik direktörlük görevine geçen Hüseyin Çimşir, 22 maçlık serüvenin ardından bordo mavili takım ile yollarını ayırdı.

ŞAMPİYONLUK KAÇTI, ÇİMŞİR GİTTİ

Bordo mavili yönetim, daha önce istifasını sunan Çimşir'in istifasını kabul etti.

Böylelikle Trabzon ekibinin son haftalarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluğu kaçırması, Hüseyin Çimşir'in sonu olmuş oldu.

TRABZONSPOR, SEZONU YARDIMCI ANTRENÖR NEWTON'LA BİTİRECEK

Bordo mavililerin ayrılığı bu gece ya da yarın resmen duyurması beklenirken, sezonun kalan maçlarında yardımcı antrenör Eddie Newton'un görev yapacağı öğrenildi.

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un başında 16'sı lig 6'sı kupa olmak üzere toplam 22 maça çıkarken, söz konusu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 1.88'lik puan ortalaması yakalamıştı.