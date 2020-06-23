4 büyüklerin transfer gündemi

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig, kalan karşılaşmalarla devam ederken, futbol kulüpleri ise yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hız devam ederken, yeni sezon için kulüplerin kadro yapılanması adına çalışmaları da devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerin bir kısmını kaybeden futbol kulüpleri, transferde yerli ve uygun isimlere öncelik vermek istiyor. Özellikle bonservisi olmayan futbolculara yönelen kulüplerin, transfer gündemlerinde son durum şöyle...

F.BAHÇE, MERT HAKAN İLE ANLAŞTI

Uzun süredir Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu bilinen Mert Hakan Yandaş'ın, kulübü Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek.

Sarı-lacivertlilerin daha yüksek ücret vermesi üzerine, daha önce Aslan ile ön anlaşmaya varan 25 yaşındaki futbolcu, Kanarya'ya 'Evet' dedi. Mert Hakan, gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek.

BEŞİKTAŞ, N'SAKALA İLE ANLAŞTI

Gelecek sezona maddi sorunlar nedeniyle daha düşük bir bütçeyle devam etmek isteyen Beşiktaş'ta ise yollar Caner Erkin ile ayrılıyor. Siyah-beyazlıların, bu bölge için Alanyaspor forması giyen N'Sakala ile anlaştığı öğrenildi.

Caner'in yeni adresi ise Fenerbahçe oldu... Tecrübeli futbolcu, Kartal'ın yaptığı tekliften daha yüksek bir öneriyle kapısını çalan sarı-lacivertlilere dönmeye sıcak bakıyor.

G.SARAY'DA OĞULCAN VE EMRE KILINÇ TRANSFERLERİ TAMAM

Diğer büyükler gibi Galatasaray da ekonomik çıkmaz nedeniyle gelecek sezon için sözleşmesi sona eren futbolculara yönelmişti.

Bu doğrultuda, Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan ve Sivasspor'dan Emre Kılınç ile ilgilen sarı-kırmızılılar, her iki transfere de noktayı koydu. Oğulcan ve Emre ile her konuda anlaşan Aslan, gelecek sezon için iki oyuncuyu da kadrosuna kattı.

NOVAK, BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor'da ise Pilip Novak belirsizliği devam ediyor.

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Çek futbolcunun, bordo-mavili kulüp ile görüşmelerinin henüz netlik kazanmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Novak ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği biliniyor.