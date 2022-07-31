Hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak olduğuna dikkat çeken Başkan Ağaoğlu, 1-2 transfer daha yapacaklarını söyledi.

Süper Kupa karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sezona kupayla başladıklarını hatırlatan Ağaoğlu, "Sahada güzel bir mücadele vardı. Hazırlık maçlarının aksine çok farklı performans ortaya koyduk. Sezona kupayla başladık. İnşallah devamı gelir." diye konuştu.

"Beklentimiz gruplara kalmak"

Hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak olduğuna dikkat çeken Ahmet Ağaoğlu, "Beklentimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'u geçip gruplara kalmak. Hem finansal hem de sportif açıdan son derece önemli. Orada bir galibiyette aldığınız para, Süper Lig'de 19 galibiyette almış olduğunuz paraya denk geliyor. İlk defa ülke olarak eleme maçlarına konu olduk. Bu da bizim şanssızlığımız. Hayırlısı olsun. Takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağına inanıyorum ve bundan eminim.” ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması VİDEO

" 1-2 transferi daha gerçekleştirip yolumuza bakacağız"

1-2 transfer daha yapacaklarını sözlerine ekleyen Ağaoğlu, "Diğer kulüplerin sürekli olarak yaptığı transferler bizim taraftarlarımızın kafalarında soru işaretleri oluşturmuş olabilir. Şampiyon olmuş ve oturmuş bir takım. İki oyuncumuz ayrıldı ve 5 takviye yaptık. Önümüzdeki günlerde 1-2 transferi daha gerçekleştirip yolumuza bakacağız.” şeklinde konuştu.

"4 yılda en fazla galibiyet alan takımız"

Göreve geldiklerinden sonra birçok alanda lider olduklarını dile getiren Ağaoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Dört yılda en fazla galibiyet alan, en fazla puan toplayan, en az mağlubiyet yaşayan ve en fazla kupa kazanan takımız. Sıkıntılı bir sürecin içinden bu noktaya geldik. Hocamızla kimya tamamen tuttu. Kurumuş bir süngeri su kovasının içine sokarsınız ve o da suyu bir anda çeker ya, onun gibi bir şey oldu. İstikrar son derece önemli. İstikrarı sağladığınız zaman başarıyı kovalıyorsunuz."