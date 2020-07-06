Ali Koç, Wague'yi istiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Barcelona Kulübü’nden genç sağ bek Moussa Wague'yi kadrosuna katmak istiyor. Başkan Ali Koç, bu transfer için ikili ilişkilerini kullandı.

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna gelmesinden bu yana sarı-lacivertli taraftarlara şampiyonluk sevinci yaşatamayan Ali Koç, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Gelecek sezon sportif direktörlük görevini üstlenecek Emre Belözoğlu ile eksikler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Başkan Koç, bu kez gözünü Barcelona'nın genç yıldızına dikti.

İKİLİ İLİŞKİLERİNİ KULLANDI

Katalan ekibinde forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Moussa Wague'yi kadrosuna dahil etmek isteyen Ali Koç'un, harekete geçtiği öğrenildi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; 2 yıl önce Barcelona'nın antrenman tişörtleri için 3 yıllık sponsorluk anlaşması yapan Başkan Koç, bu transfer için ikili ilişkilerini devreye soktu.





WAGUE DE DOĞRULADI

Öte yandan, kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşılan bir haberi beğenen Moussa Wague de söz konusu iddiaları böylece doğrulamış oldu.