- En Son Haber
- Transfer dosyası Haberleri
- Ali Koç, Wague'yi istiyor
Ali Koç, Wague'yi istiyor
- Haber Merkezi
- 06.07.2020 - 15:33
Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna gelmesinden bu yana sarı-lacivertli taraftarlara şampiyonluk sevinci yaşatamayan Ali Koç, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.
Gelecek sezon sportif direktörlük görevini üstlenecek Emre Belözoğlu ile eksikler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Başkan Koç, bu kez gözünü Barcelona'nın genç yıldızına dikti.
İKİLİ İLİŞKİLERİNİ KULLANDI
Katalan ekibinde forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Moussa Wague'yi kadrosuna dahil etmek isteyen Ali Koç'un, harekete geçtiği öğrenildi.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; 2 yıl önce Barcelona'nın antrenman tişörtleri için 3 yıllık sponsorluk anlaşması yapan Başkan Koç, bu transfer için ikili ilişkilerini devreye soktu.
WAGUE DE DOĞRULADI
Öte yandan, kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşılan bir haberi beğenen Moussa Wague de söz konusu iddiaları böylece doğrulamış oldu.