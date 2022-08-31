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    Arda Turan futbolu bırakma kararı aldı

    Arda Turan futbolu bırakma kararı aldı

    Galatasaray ve A Milli Takım'ın yıldızı Arda Turan futbolu bırakma kararı aldı. 35 yaşındaki Arda'nın yakın zamanda, hazırlanan özel bir kliple futbola veda etmesi bekleniyor.
    • 31.08.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 11:50
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    Galatasaray ve Türk futbolunun önemli ismi Arda Turan, 35 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.

    Geçen sezon sarı-kırmızılı takımın formasını giyen Arda, bu sezon herhangibir takımla anlaşmamıştı.

    Özel bir kliple açıklayacak

    Arap yarımadası ve ABD'den istediği seviyede teklif alamayan yıldız isim, kısa süre önce bu kararı ailesi ve yakın arkadaşlarıyla paylaştı. Arda, futbola veda ettiğini hazırlanmakta olan özel bir kliple açıklayacak.

    Arda Turan futbolu bırakma kararı aldı #1

    Barcelona 34 milyon euro ödemişti

    Kariyerine Bayrampaşa Altıntepsi'de başlayan Arda Turan; Galatasaray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formaları giydi.

    2011 yılında 13 milyon euroya Atletico'ya transfer olan yıldız orta saha, 2015'te ise 34 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tutmuştu.

    Arda Turan futbolu bırakma kararı aldı #2

    UEFA Kupası kazandı

    Kariyeri başarılarla dolu olan Arda Turan, 2007-2008 yılında Galatasaray'la ilk şampiyonluğunu kazandı. Arda, Atletico Madrid'te ise La Liga şampiponluğu, UEFA Avrupa Ligi Kupası, Süper Kupa kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen takımın en büyük yıldızlarından oldu.

    Arda Turan futbolu bırakma kararı aldı #3

    Barça'da 4 kupa kazandı

    Barcelona kariyerinde Messi, Neymar ve Iniestalı kadroda yer olan Arda Turan, ilk sezonunda İspanya La Liga ve Kral Kupası'nı kazandı. Barcelona kariyerinde 55 maça çıkan milli yıldızımız 55 maçta 15 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

    Arda Turan futbolu bırakma kararı aldı #4

    100 kez milli oldu

    2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkan kadroyla harikalar yaratan Arda Turan, 100 kez A Milli Takım forması giydi ve 17 gollük performans ortaya koydu.

    Arda Turan futbolu bırakma kararı aldı #5

    Futbolu Galatasaray formasıyla bıraktı

    Barcelona sonrası Başakşehir'le 2. Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Arda Turan, son 2 sezondur yuvası Galatasaray'a döndü.

    Arda'nın kariyerine teknik direktör olarak devam etmesi bekleniyor.

    Arda Turan futbolu bırakma kararı aldı #6


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