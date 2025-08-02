Aston Villa, Yasin Özcan'ı Anderlecht'e kiraladı

Belçika takımı Anderlecht, İngiliz ekibi Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki defans oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"ARADIĞIMIZ PROFİLE TAM OLARAK UYUYOR"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Anderlecht'in sportif direktörü Olivier Renard, şu ifadeleri kullandı:

Yasin Özcan, sol ayaklı bir stoper ve aynı zamanda sol bek olarak da görev yapabiliyor. Aradığımız profile tam olarak uyuyor. Türkiye Süper Ligi'nde sağlam bir deneyime sahip ve defans hattına daha fazla rekabet getirecek.