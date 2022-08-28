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    Aston Villa'dan Attila Szalai için son teklif

    Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki savunmacısı Attila Szalai için Aston Villa 16.5 milyon euroyu gözden çıkardı.
    • 28.08.2022 - 10:38
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    Aston Villa'dan Attila Szalai için son teklif

    Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Attila Szalai'ye Premier Lig devi Aston Villa'nın ilgisi son sürat devam ediyor.

    Lige iyi başlayamayan ve stopere takviye yapmak isteyen İngiliz takımının Attila Szalai için yaptığı teklifi gitgide yükselttiği öğrenildi.

    Aston Villa, Macar stoper için 16.5 milyon euroyu gözden çıkardı. İki kulübün anlaşmaya çok yakın olduğu da gelen haberler arasında.

    Aston Villa dan Attila Szalai için son teklif #1

    Gera da duyurmuştu

    Macaristan U21 Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Zoltan Gera ise yaptığı açıklamada Szalai hakkında, "Onun geleceğiyle ilgili birçok transfer haberi yapılıyor. Onun her türlü rekabete hazır olduğuna inanıyor ve her an büyük bir takıma transfer olabileceğini tahmin ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Formu düşüşe geçti

    Öte yandan Attila Szalai son dönemde sol stoper bölgesinde yaptığı hatalarla dikkat çekiyor. Genç savunmacının İsmail Kartal döneminden bu yana form anlamında geriye gittiği görülüyor.

    Szalai, Süper Lig'de 52 maçta forma giyerken takımına 4 gol 2 asistle katkı sağladı.

    Aston Villa dan Attila Szalai için son teklif #2


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