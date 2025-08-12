Atletico Madrid, Giacomo Raspadori'yi renklerini bağladı

LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, hücum hattına takviye yaptı.

Madrid ekibi, Napoli forması giyen 25 yaşındaki Giacomo Raspadori ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

BİRÇOK POZİSYONDA GÖREV ALIYOR

Kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, hücum hattında birçok pozisyonda görev alabilen Raspadori'nin tam bir İtalyan forvet özelliği taşıdığına dikkat çekildi.

NAPOLI PERFORMANSI

Giacomo Raspadori, Napoli formasıyla görev aldığı 109 müsabakada 18 gol, 10 asist katkısında bulundu.