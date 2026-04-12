Barcelona'da gündem Victor Osimhen

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, gollerine devam ederken Avrupa devleri de durumunu yakından takip etmeye devam ediyor.

Dünyaca ünlü santrforun geleceği için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

EN AZ 100 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Africa Foot'ta yer alan habere göre; Katalan ekibi, Nijeryalı santrforun 100 milyon euronun üzerinde olacak maliyeti için bütçe açmaya hazırlanıyor.

Barcelona'nın transferde 5 oyuncu ile yolları ayırarak Osimhen'in maliyetini çıkarmaya çalışacak.

LaLiga ekibinin Joles Kounde, Fernan Torres, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski ve Marc Casado'yu takımdan yollayacağı ifade edildi.

SATIŞLARDAN SONRA SOMUT ADIM ATILACAK

Bu oyunculardan toplam 195 milyon euro civarı bonservis bekleyen Barça, aynı zamanda büyük bir maaş yükünden kurtulmak istiyor.

Bu satışların ardından Katalan temsilcisinin Osimhen için somut adımları atacağı aktarıldı.

BU SEZON NE YAPTI?

Galatasaray'ın bonservisine 75 milyon euro vererek kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Nijeryalı forvet, bu sezon 29 maça çıktı.

Yıldız oyuncu, bu müsabakalarda 19 gol ve 7 asistle mücadele etti.

Osimhen'in Galatasaray'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek.