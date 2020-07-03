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    Başakşehir, Berkay Özcan'ın bonservisini aldı

    Başakşehir'de bu sezon kiralık olarak forma giyen Berkay Özcan, bonservisiyle birlikte İstanbul ekibine katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2020 - 14:08
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    Başakşehir, Berkay Özcan'ın bonservisini aldı #1

    Süper Lig lideri Başakşehir ilk resmi transferini duyurdu. Turuncu-lacivertliler, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullanarak kadrolarına katıldığını açıkladı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "2019-2020 sezonu başında Hamburg Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonu kullanılmıştır. Türkiye Ümit ve A Milli Takımımız'da da oynayan başarılı futbolcumuz, 2023-2024 sezonu sonuna dek turuncu lacivertli formamızı giymeye devam edecektir. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Berkay Özcan'a başarılar diliyoruz."

    Başakşehir, Berkay Özcan'ın bonservisini aldı #2

    22 yaşındaki oyuncu, bu sezon 7'si ilk 11 olmak üzere 23 kez Başakşehir formasını terletti.

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