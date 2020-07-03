Başakşehir, Berkay Özcan'ın bonservisini aldı

Başakşehir'de bu sezon kiralık olarak forma giyen Berkay Özcan, bonservisiyle birlikte İstanbul ekibine katıldı.

Süper Lig lideri Başakşehir ilk resmi transferini duyurdu. Turuncu-lacivertliler, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullanarak kadrolarına katıldığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019-2020 sezonu başında Hamburg Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonu kullanılmıştır. Türkiye Ümit ve A Milli Takımımız'da da oynayan başarılı futbolcumuz, 2023-2024 sezonu sonuna dek turuncu lacivertli formamızı giymeye devam edecektir. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Berkay Özcan'a başarılar diliyoruz."

22 yaşındaki oyuncu, bu sezon 7'si ilk 11 olmak üzere 23 kez Başakşehir formasını terletti.