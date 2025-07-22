Batista Mendy, Sevilla yolunda

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavililerin, başarılı oyuncusu Batista Mendy'ye İspanya'dan talip çıktığı ileri sürüldü.

SEVILLA İLGİLENİYOR

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; LaLiga ekiplerinden Sevilla, 25 yaşındaki ön liberoyla ilgileniyor.

"AYRILMAK İSTİYORUM"

Geçtiğimiz aylarda 25 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı.

Mendy, "Bu yaz, Trabzonspor'un uygun görmesi halinde ayrılmak istiyorum." demişti.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Batista Mendy'nin Trabzonspor ile olan mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Geride kalan sezonda bordo-mavili formayla 43 resmi maçta görev yapan Fransız futbolcu, bu süreçte 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.