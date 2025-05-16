Trabzonsporlu Batista Mendy'den ayrılık açıklaması

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Trabzonspor'un tecrübeli orta sahası Batista Mendy, Fransa basınından L'equipe'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli orta saha, sezon sonunda bordo-mavili takımdan ayrılmayı umduğunu dile getirdi.

Ayrılık için doğru zamanın geldiğini belirten Mendy, "Trabzonspor'da iki yıl kalıp sonra büyük liglere gitmeyi hedeflemiştim. Şimdi doğru zaman geldi." dedi.

GALATASARAY İTİRAFI

Galatasaray da dahil olmak üzere çok sayıda takımdan teklif aldığını dile getiren 25 yaşındaki futbolcu, verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Crystal Palace, Torino, Galatasaray, ara transfer döneminde de Rennes istemişti ancak olmamıştı. Bu yaz, Trabzonspor'un uygun görmesi halinde ayrılmak istiyorum."

BU SEZON MENDY

Fransız ön libero, bu sezon Trabzonspor'da 41 maçta forma giydi.

Mendy, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Mendy'nin Trabzonspor'la olan sözleşmesi 2027'de sona erecek. Fransız yıldızın güncel piyasa değeri 10 milyon euro.