Benfica'da Gedson Fernandes sorunu

Benfica'nın takımda kalmasına karar verdiği Gedson Fernandes performansı ve davranışlarıyla taraftarın tepkisini çekti. Sarı-kırmızılılar transfer için baskı kuruyor.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Gedson Fernandes konusunda Benfica cephesinde sarı-kırmızılıları mutlu eden gelişmeler yaşandı.

Benfica teknik direktörü Jorge Jesus, Gedson'a Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Spartak Moskova maçında süre vermemişti.

Ligdeki Moreirense karşılaşmasında ise Gedson Fernandes 83. dakikada oyuna dahil oldu.

PERFORMANSI HİÇ BEĞENİLMEDİ

Uzatmalar dahil 16 dakika sahada kalan Gedson Fernandes, yaptığı top kayıpları ve pas hatalarıyla teknik direktör Jorge Jesus'u ve Benfica taraftarını çıldırttı.

16 dakikada 15 kez topla buluşan 22 yaşındaki futbolcu, 4 kez top kaybı yaptı. %70 pas isabetiyle oynayan Gedson, uzun pas, şut veya orta açmazken, takımında en düşük maç puanı alan 3. oyuncu oldu.

MAÇ SONU KUTLAMALARA KATILMADI

2-1 kazanılan maç sonrası Benficalı futbolcular taraftara gidip galibiyeti kutlarken Gedson'ın arka planda kaldığı, kutlamaya katılmadığı ve mutsuz olduğu gözlerden kaçmadı.

Moreirense'yi 2-1 ile geçen Benfica'da taraftarlar, galibiyeti unutup Gedson Fernandes'in performansını konuştu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda genç oyuncudan verim alınamadığı, yolların ayrılmasının en mantıklı şey olacağı şeklinde ifadeler yer aldı.

"JESUS İLE GÖRÜŞTÜ, AYRILMAK İSTEDİĞİNİ İLETTİ"

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; Gedson Fernandes, Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus ile gerçekleştirdiği görüşmede takımdan ayrılmak istediği iletti.

Haberde; Galatasaray'ın Gedson transferi konusunda kararlılığını sürdürdüğü belirtildi.

FATİH TERİM'İN GEDSON AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Benfica'nın Gedson Fernandes'i vermek istemediğini söylerken, "Gedson Galatasaray'da çok mutlu oldu, biz de onu seviyoruz ancak bu sene Gedson'u vermek istemediklerini söylediler. Buna rağmen 1 Eylül'e kadar bazı şeylerin değişmesini bekliyoruz. Her an her şey olabilir ama son cümleleri buydu. Hatta Türkiye'den başka kulüplerin de talip olduğu haberleri vardı ama onun Galatasaray'dan başka yerde oynayacağını açıkçası düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.