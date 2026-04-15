Beşiktaş, Altay Bayındır'la anlaşma sağladı

Süper Lig'de bitime 5 hafta kala ezeli rakiplerinin gerisinde 4. sırada bulunan Beşiktaş'ta, gelecek sezonun çalışmaları şimdiden başladı.

Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, transfer harekatına ilk olarak kaleden başlayacak.

Beşiktaş, kaleci transferinde önemli bir adım attı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Daily Mail'in haberine göre; siyah-beyazlılar, Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır için gerçekleştirdiği görüşmelerde sona yaklaştı.

Beşiktaş, 28 yaşındaki kaleciyle kişisel şartlarda da anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın United ile bonservis ücreti konusunda el sıkışması halinde transfer resmiyet kazanacak.

ONANA'YLA YOLLAR AYRILACAK

Öte yandan Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Andre Onana'nın da Manchester ile devam etmesinin beklenmediği haberde yer aldı.

UNITED, BONSERVİSİNE 5 MİLYON EURO VERDİ

2023 yılında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Altay, İngiliz ekibiyle 17 maça çıktı.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

7 milyon euro piyasa değeri bulunan 1.98 boyundaki milli file bekçisi, bu karşılaşmalarda kalesinde 31 gol gördü.

Öte yandan Altay, 3 maçta da kalesini gole kapattı.