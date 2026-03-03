Beşiktaş, Darlin Yongwa'yı istiyor

Süper Lig'de 4. sırada bulunan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ, KADROYA KATMAK İSTİYOR

Africafoot'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, Lorient forması giyen Darlin Yongwa ile ilgileniyor.

25 yaşındaki futbolcunun Lorient ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Fransız ekibiyle yeni sözleşme imzalanması beklenmiyor.

Darlin Yongwa'ya bu nedenle birçok talip olduğu ve bu takımlardan birinin de Beşiktaş olduğu yazıldı.

TRABZONSPOR, GÜNDEME ALMIŞTI

Beşiktaş, Türkiye'den daha önce Trabzonspor'un da gündemine gelen Yongwa için oyuncunun temsilcileriyle temasa geçti.

BU SEZON NE YAPTI?

Lorient forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan 4 milyon euro piyasa değerindeki Kamerunlu sol bek Yongwa, 1 asist yaptı.