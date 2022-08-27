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    Beşiktaş, Montero'yu göndermek istiyor

    Beşiktaş, Montero'yu göndermek istiyor

    Siyah beyazlılar, stoperde kontenjan açmayı hedefliyor ve performansı yetersiz görülen Montero’nun kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.
    • 27.08.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 08:59
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    Beşiktaş, genç yetenekleri için de gelecek planlamaya devam ediyor. 2020 yılında Dinamo Zagreb’ten altyapıya transfer edilen Hasic’in gelişim için başka takımları kiralanması bekleniyor.

    Bu sezon için planlamada yer almayan Hasic’i isteyen ekiplerin başında Giresunspor geliyor. Boşnak oyuncuyla Göztepe de yakından ilgileniyor. Hem Giresunspor hem de Göztepe ihtimalini değerlendiren Beşiktaş, Hasic için en doğru formülü bulmayı hedefliyor.

    Beşiktaş, Montero yu göndermek istiyor #1

    Welinton kalıyor Montero yolcu

    Kartal’da ayrılacak yabancılar merak konusu... Siyah-beyazlı yönetim, takımdaki yabancı sayısını azaltmak isterken stoper mevkinde kontenjan açmayı hedefliyor.

    Suudi Arabistan’ın El İttifak takımından teklif alan ancak transferi gerçekleşmeyen Welinton’un takımda kalma ihtimali güçlenirken, performansı yetersiz görülen Montero’nun ise kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

    Beşiktaş, Montero yu göndermek istiyor #2

    Serdar Saatçı’da planlar değişebilir

    Siyah-beyazlılarda Dele Alli transferi nedeniyle yabancı sınırı konusunda ilk 11’de nasıl tercih yapılacağı merak konusu oldu. Kara Kartal’ın stoper bölgesinde yerli olarak Emrecan Uzunhan ve Necip Uysal dışında alternatifi bulunmazken kampta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı’nın yeniden gündeme geldiği ifade edildi.

    Teknik direktör Valerien Ismael ve yönetimin Serdar konusunu tekrar masaya yatıracağı belirtilirken transferde yerli oyuncularda mali noktalarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle genç oyuncuya af çıkabileceği bildirildi.

    Beşiktaş, Montero yu göndermek istiyor #3


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