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    Beşiktaş, Muleka'ya resmi teklif yaptı

    Beşiktaş, Muleka'ya resmi teklif yaptı

    Beşiktaş, Jackson Muleka transferi için Standard Liege ile resmi görüşmelere başladı. İlk teklifin 2 milyon euro dolaylarında olduğu belirtilirken Liege'in beklentisi 5 milyon euro.
    • 20.06.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 10:14
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    Valerien Ismael yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden ve bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Jackson Muleka transferi için kulübü Standard Liege ile resmi teklifte bulundu.

    Siyah-beyazlıların teklifi 2 milyon euro civarında. Standard Liege'in beklentisi ise 5 milyon euro. Teknik direktör Valerien Ismael ise 22 yaşındaki futbolcu için olumlu rapor verdi.

    Muleka, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 14 maçta 12 gol atıp, 5 de asist yaptı.

    Beşiktaş, Muleka ya resmi teklif yaptı #1

    Galatasaray da ilgileniyor

    Öte yandan, başarılı golcüyü Galatasaray'ın da istediği ancak resmi bir teklifte bulunmadığı öğrenildi.

    Sarı-kırmızılılar Muleka'yı direkt santrfor olarak düşünürken Valerien Ismael'in, 22 yaşındaki ismi sol açık olarak oynatmayı planladığı kaydedildi.

    Beşiktaş, Muleka ya resmi teklif yaptı #2


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