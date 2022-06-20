Beşiktaş, Muleka'ya resmi teklif yaptı

Beşiktaş, Jackson Muleka transferi için Standard Liege ile resmi görüşmelere başladı. İlk teklifin 2 milyon euro dolaylarında olduğu belirtilirken Liege'in beklentisi 5 milyon euro.

Valerien Ismael yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden ve bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Jackson Muleka transferi için kulübü Standard Liege ile resmi teklifte bulundu.

Siyah-beyazlıların teklifi 2 milyon euro civarında. Standard Liege'in beklentisi ise 5 milyon euro. Teknik direktör Valerien Ismael ise 22 yaşındaki futbolcu için olumlu rapor verdi.

Muleka, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 14 maçta 12 gol atıp, 5 de asist yaptı.

Galatasaray da ilgileniyor

Öte yandan, başarılı golcüyü Galatasaray'ın da istediği ancak resmi bir teklifte bulunmadığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar Muleka'yı direkt santrfor olarak düşünürken Valerien Ismael'in, 22 yaşındaki ismi sol açık olarak oynatmayı planladığı kaydedildi.