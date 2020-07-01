Beşiktaş, Ghoddos'u transfer etmek istiyor

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Mutlaka bir golcü transferi yapmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Fransız ekibi Amiens’in İranlı golcüsü Saman Ghoddos'u gündemine aldı.

Alanyasporlu N'Sakala ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Forvet hattına mutlaka bir oyuncu almak isteyen siyah-beyazlılar, aradığı ismi Fransa'da buldu.

Amiens’in İranlı golcüsü Saman Ghoddos ile ilk temasları kuran Beşiktaşlı idareciler, 26 yaşındaki oyuncuyu Burak Yılmaz ile birlikte dönüşümlü olarak kullanmayı planlıyor.

2023 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Amiens’e 2 yıl önce 4 milyon euro karşılığında İsveç ekibi Östersund’dan transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kartal'ın kiralamak istediği Ghoddos, forvet hattına ek olarak sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

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