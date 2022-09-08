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    Beşiktaş, Tayyip Talha'yı Fenerbahçe'nin elinden aldı

    Beşiktaş, Tayyip Talha'yı Fenerbahçe'nin elinden aldı

    Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin birkaç gündür transferini bitirmek için yoğun mesai harcadığı Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu.
    • 08.09.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 17:30
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    Beşiktaş transferin bitmesine sayılı saatler kala ezeli rakibi Fenerbahçe'ye büyük bir çalım atmaya hazırlanıyor.

    İki gün önce siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Tayyip Talha Sanuç için harekete geçmişti, kulüpler görüşmelerde büyük mesafe katetti.

    Belçika'ya transferi gerçekleşmedi

    Bu sırada Belçika ekibi Oostende'nin de genç oyuncuya bir ilgisi bulunurken, Beşiktaş, Belçika ekibinden daha iyi bir teklif sununca transferin favorisi haline geldi. Ancak Fenerbahçe de yarışa dahil olunca, pazarlıklar karışmıştı.

    Beşiktaş, Tayyip Talha yı Fenerbahçe nin elinden aldı #1

    Beşiktaş transferi bitirdi

    Beşiktaş yönetimi, Adana Demirspor yönetimi ile olan görüşmelerini hızlandırarak bu transferi bitirmeyi başardı.

    Oyuncu ile de her konuda anlaşan yönetim resmi imzaları attıktan sonra Tayyip Talha'yı resmen transfer etmiş olacak.

    Beşiktaş, Tayyip Talha yı Fenerbahçe nin elinden aldı #2


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