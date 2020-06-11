Beşiktaş'ın transfer listesindeki bazı isimler

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetiminin, Asmir Begovic ve Zoet ile ilgilendiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların forvet bölgesi için düşündüğü isim ise Aston Villalı Keinan Davis.

Cumartesi günü sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta yönetim, bir taraftan ligi en iyi yerde bitirmeyi hedeflerken, diğer taraftan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

Alman file bekçisi Karius ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda ilk hedef kaleci transferi.

Bir çok eldivenle görüşen yönetimin listesine son olarak Asmir Begovic ve Jeroen Zoet'in girdiği belirtildi.

YÖNETİM DE ZOET'İ DOĞRULAMIŞTI

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, bonservisi PSV'de bulunan ve bu sezonu Utrecht'te kiralık olarak geçiren Zoet'le ilgilendiklerini söylemişti.

Kartal'ın kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı file bekçisiyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

DİĞER ADAY ASMİR BEGOVİC

Bir diğer aday Asmir Begovic'le de temaslarını sıklaştıran yönetimin, son olarak Milan'da kiralık olarak forma giyen Bosnalı kaleci için kulübü Bournemouth ile masaya oturacağı bildirildi.

32 yaşındaki eldivenin kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

FORVETE KEİNAN DAVİS

Diğer taraftan forvet bölgesine de mutlaka bir oyuncu alınmasını isteyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetime verdiği listede Aston Villa'nın 22 yaşındaki golcüsü Keinan Davis'in yer aldığı ifade edildi.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 1.89 boyundaki santraforun menajeriyle iletişim kuran siyah-beyazlı idareciler, oyuncudan gelecek cevaba göre hareket edecek.