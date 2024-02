Beşiktaş'ın yeni transferi Al-Musrati'nin bonservisi ve bonusları açıklandı

ensonhaber.com

Ara transfer döneminin son gününde atağa kalkan Beşiktaş, Ernest Muci'nin yanı sıra Al-Musrati transferini de bitirdi.

Siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı Al-Musrati'nin bonservisi ve bonusları da açıklandı.

Transferin detayları belli oldu

Portekiz ekibi Braga'dan yapılan açıklamada Al-Musrati'nin kiralama bedelinin 1 milyon euro olduğu belirtildi.

Kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş'ın Al-Musrati için ayrıca 11 milyon euro bonservis ödeyeceğini aktardı.

Öte yandan başarılı futbolcunun sözleşmesinde performansa bağlı 2.5 milyon euroluk bonusu olduğu vurgulandı.

"Böylesine büyük bir kulüpte oynama fırsatı bulabildiğim için çok mutluyum"

Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferi Al-Musrati, İstanbul'a iner inmez açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Libyalı oyuncu, şunları dedi:

Harika hissediyorum. Burada olmak çok güzel. Böylesine büyük bir kulüpte oynama fırsatı bulabildiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızı bu sezon ve önümüzdeki sezon mutlu edebilmek için her şeyimi vereceğim.

"Harika bir his Beşiktaş'ta olmak"

Fernando Santos ile görüştüğünü söyleyen 27 yaşındaki isim, şu ifadeleri kullandı:

Harika bir his Beşiktaş'ta olmak. Çok büyük bir mutluluk! Umuyorum her şey iyi gidecektir. Elimden geleni yapacağım. Yüzde yüzümü vereceğim ve taraftarımızı mutlu edeceğim. Beni ilk arayan Fernando Santos'tu. Kendisiyle çalışmak için çok büyük heyecan duyuyorum. Umuyorum her şey Beşiktaş'ta yolunda gidecek.